Venezuela : après les séismes, la peur empêche les habitants de rentrer chez eux

L’ampleur des besoins est considérable au Venezuela après le double séisme qui a frappé mercredi soir le pays, faisant au moins 920 morts et plus de 3.000 blessés, ont alerté vendredi les organisations humanitaires. La priorité absolue reste aux opérations de recherche et de sauvetage pour retrouver les personnes encore coincées sous les décombres.



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