Dans un monde en crise, la Charte des Nations Unies est plus indispensable que jamais

La Charte des Nations Unies n’est pas un simple document historique : elle est « une promesse » faite à l’humanité de choisir la coopération plutôt que le chaos, la dignité plutôt que la domination, et l’espoir plutôt que la peur. Quatre-vingt-un ans après sa signature, cette promesse est aujourd’hui mise à rude épreuve, mais reste plus indispensable que jamais, ont affirmé vendredi des dirigeants de l’ONU lors de la commémoration de la Journée de la Charte des Nations Unies.



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