Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Dans un monde en crise, la Charte des Nations Unies est plus indispensable que jamais

La Charte des Nations Unies n’est pas un simple document historique : elle est « une promesse » faite à l’humanité de choisir la coopération plutôt que le chaos, la dignité plutôt que la domination, et l’espoir plutôt que la peur. Quatre-vingt-un ans après sa signature, cette promesse est aujourd’hui mise à rude épreuve, mais reste plus indispensable que jamais, ont affirmé vendredi des dirigeants de l’ONU lors de la commémoration de la Journée de la Charte des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Autour des bois, quelques arbres peuvent faire une grande différence pour la biodiversité
~ Venezuela : après les séismes, la peur empêche les habitants de rentrer chez eux
~ Détroit d'Ormuz : l'ONU évacue plus de 2 500 marins avant de suspendre son opération
~ États-Unis : l’ONU réclame des enquêtes sur la hausse des décès de migrants en détention
~ La consommation mondiale de drogues atteint un niveau record
~ En RDC, la paix sur le papier, la guerre sur le terrain
~ États-Unis. Quatre mois après la terrible frappe aérienne sur l’école de Minab, l’établissement des responsabilités se fait attendre
~ Russie. Les autorités continuent de réprimer la dissidence en infligeant une lourde peine de prison à l’opposant politique Maxime Krouglov
~ Appolonia : l'histoire d'un royaume africain qui a résisté à la traite transatlantique des esclaves
~ Se sentir exclu pousse les ados vers la mentalité complotiste
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter