Détroit d'Ormuz : l'ONU évacue plus de 2 500 marins avant de suspendre son opération

La première grande opération de secours rendue possible par l'accord signé la semaine dernière entre Washington et Téhéran est déjà à l’arrêt. Une attaque contre un navire marchand a contraint l'ONU à suspendre l’évacuation de milliers de marins bloqués dans le golfe Persique, révélant les ambiguïtés persistantes sur le contrôle de la navigation dans le détroit d’Ormuz.



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