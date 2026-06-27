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Observatoire des droits humains

États-Unis : l’ONU réclame des enquêtes sur la hausse des décès de migrants en détention

Les décès s’accumulent derrière les murs des centres de détention pour migrants aux États-Unis. Face à cette hausse, le chef des droits humains des Nations Unies, Volker Türk, a demandé vendredi l'ouverture d'enquêtes sur chaque décès survenu sous la responsabilité de la police de l'immigration  américaine (ICE).


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© Nations Unies -
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