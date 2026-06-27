La consommation mondiale de drogues atteint un niveau record

Le nombre de personnes consommant des drogues est plus élevé que jamais, tandis que les substances de synthèse remodèlent les marchés illicites et exposent les communautés vulnérables à des risques sanitaires accrus, selon le Rapport mondial sur les drogues 2026 de l'ONU, publié vendredi.



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