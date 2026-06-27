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Observatoire des droits humains

En RDC, la paix sur le papier, la guerre sur le terrain

Dans les provinces de l’est de la République démocratique du Congo, la paix dispose désormais de ses accords, de ses protocoles et de ses dispositifs de vérification. Mais sur les collines du Nord-Kivu, les hauts plateaux du Sud-Kivu et les routes meurtries de l’Ituri, ce vocabulaire diplomatique se heurte encore à une réalité plus brutale : les armes n’ont pas cessé de parler.


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© Nations Unies -
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