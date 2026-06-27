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Observatoire des droits humains

Autour des bois, quelques arbres peuvent faire une grande différence pour la biodiversité

par Anderson Saldanha Bueno, Professor, Instituto Federal Farroupilha (IFFar)
Carlos A. Peres, Professor of Tropical Conservation Ecology, University of East Anglia
Chase Mendenhall, Conservation Scientist
Planter des arbres, restaurer des forêts riveraines ou développer l’agroforesterie autour des forêts pourrait limiter les extinctions locales d’oiseaux, en particulier dans les plus petits fragments.La Conversation


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