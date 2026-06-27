Haroun Bouazzi remet une médaille à des citoyens ayant participé à une flottille humanitaire vers Gaza

Montréal, le 25 juin 2026 –a remis aujourd’hui une médaille du député de l’Assemblée nationale à Cynthia Lemay, Ehab Lotayef, Olivier Huard et Safa Chebbi, membres de la plus récente flottille vers Gaza.

« Au lendemain de notre Fête nationale, il était important pour moi de souligner l’engagement des Québécoises et Québécois qui agissent là où nos gouvernements faillissent. Cynthia, Ehab, Olivier et Safa ont risqué leur vie pour mettre fin au blocus illégal de Gaza et pour presser nos gouvernements à agir et sanctionner Israël pour ses violations du droit international répétées et continues. », déclare Haroun Bouazzi.

Cette distinction vise à souligner l’engagement et le sacrifice dont ils ont fait preuve en participant à cette mission. Rappelons qu’elle visait à mettre fin au blocus illégal de Gaza, à acheminer de l’aide humanitaire et à participer aux efforts de reconstruction. Les membres des flottilles ont été kidnappés en eaux internationales, puis détenus en Israël et soumis à plusieurs actes de violence et de torture de la part des autorités israéliennes.