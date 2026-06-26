États-Unis. Quatre mois après la terrible frappe aérienne sur l’école de Minab, l’établissement des responsabilités se fait attendre

par Amnesty International

Près de quatre mois après la frappe aérienne menée par les États-Unis contre l’école élémentaire Shajareh Tayyebeh à Minab, en Iran, qui a tué plus de 150 personnes, dont 120 enfants, Amanda Klasing, directrice nationale des relations avec le gouvernement et du plaidoyer à Amnesty International États-Unis, a déclaré : « Quatre mois se sont écoulés depuis la frappe aérienne la […] The post États-Unis. Quatre mois après la terrible frappe aérienne sur l’école de Minab, l’établissement des responsabilités se fait attendre appeared first on Amnesty International. ]]>



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