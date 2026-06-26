Russie. Les autorités continuent de réprimer la dissidence en infligeant une lourde peine de prison à l’opposant politique Maxime Krouglov

par Amnesty International

En réaction à l’annonce de la condamnation de Maxime Krouglov, vice-président du parti d’opposition Iabloko et ancien député de la ville de Moscou à la Douma, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des publications sur les réseaux sociaux évoquant les nombreuses victimes civiles à Boutcha, Marioupol et ailleurs en Ukraine, Marie Struthers, directrice […] The post Russie. Les autorités continuent de réprimer la dissidence en infligeant une lourde peine de prison à l’opposant politique Maxime Krouglov appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet