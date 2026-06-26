Se sentir exclu pousse les ados vers la mentalité complotiste
par Nessa Ghassemi-Bakhtiari, PhD Student, Psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Anne-Sophie Denault, Professeure titulaire en psychoéducation, Université Laval
Marie-Jeanne Léonard, Doctorante en psychologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Mieux comprendre comment les ados peuvent développer une mentalité complotiste, y compris les idées liées à la manosphère, se révèle la clé de la prévention.
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- vendredi 26 juin 2026