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Observatoire des droits humains

Se sentir exclu pousse les ados vers la mentalité complotiste

par Nessa Ghassemi-Bakhtiari, PhD Student, Psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Anne-Sophie Denault, Professeure titulaire en psychoéducation, Université Laval
Marie-Jeanne Léonard, Doctorante en psychologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Mieux comprendre comment les ados peuvent développer une mentalité complotiste, y compris les idées liées à la manosphère, se révèle la clé de la prévention.La Conversation


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