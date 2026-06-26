Un portrait de Pocahontas daté de 1616 révèle le regard des colons anglais sur les peuples autochtones américains
par Peter C. Mancall, Distinguished Professor and Professor of the Humanities, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences
Bien loin de l'image popularisée par Disney, l'unique portrait réalisé du vivant de Pocahontas éclaire la manière dont les Anglais voyaient les peuples autochtones et justifiaient leur projet colonial.
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- vendredi 26 juin 2026