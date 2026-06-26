Si l’IA générative favorise l’addiction, qui doit rendre des comptes ?
par Bernd Stahl, Professor of Critical Research in Technology, School of Computer Science, University of Nottingham
Les travaux sur les risques d’addiction liés à l’IA générative se multiplient. Si le consensus scientifique n’est pas encore établi, une question émerge déjà : qui doit prévenir les usages excessifs, les utilisateurs, les pouvoirs publics ou les entreprises qui conçoivent ces outils ?
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- vendredi 26 juin 2026