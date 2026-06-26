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Quand les religieuses prêtaient de l’argent : l’influence méconnue des couvents sur l’économie viennoise

par Anna Molnár, Leverhulme Early Career Research Fellow, Late Medieval Financial History of Central Europe, University of Reading
Bien avant l’apparition des banques modernes, la Vienne médiévale reposait sur un vaste marché du crédit. Et parmi ses acteurs les plus fiables figuraient des communautés de religieuses, devenues des prêteuses incontournables.La Conversation


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