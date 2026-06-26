Violences contre les femmes : une misogynie numérique dopée à l'IA

Des deepfakes pornographiques aux campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle ouvre un nouveau front dans les violences faites aux femmes. Pour l'ONU, cette misogynie en ligne menace les droits durablement acquis des femmes dans la vie publique, tandis que les violences domestiques continuent de tuer chaque jour à huis clos.



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