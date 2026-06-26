Climat : l’ONU veut accélérer le financement de l’adaptation

Alors que la planète se dirige vers un dépassement du seuil de réchauffement de 1,5 degré Celsius, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé mercredi à un « changement d’approche » mondial pour financer l’adaptation au changement climatique, lors de la Semaine de l’action climatique de Londres.



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