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Observatoire des droits humains

À l’ONU, la lutte contre le sida ne fait plus consensus

Le texte devait relancer la lutte mondiale contre le VIH/sida. Il a surtout exposé les fractures géopolitiques qui traversent aujourd'hui l’ONU. Mardi, les États-Unis, la Russie, Israël et cinq autres pays ont voté contre une nouvelle déclaration politique sur le virus pour des raisons davantage liées au genre, aux droits humains et à la propriété intellectuelle qu’à la santé publique.


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© Nations Unies -
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