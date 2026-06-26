Venezuela : double séisme meurtrier, l’aide s'organise

L'ouest du Venezuela a été frappé dans la soirée de mercredi par deux tremblements de terre qui ont causé la mort de dizaines de personnes et blessé des centaines autres. Face à l’ampleur des dégâts, les messages de solidarité se multiplient tandis que des équipes de secours internationales se préparent à intervenir.



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