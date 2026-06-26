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Soudan : la crise s’aggrave à El Obeid, alerte l’envoyé de l'ONU

L’Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, Pekka Haavisto, s’est alarmé de l’escalade de la violence dans la ville d’El Obeid et ses environs, avertissant qu’une nouvelle escalade militaire pourrait mettre en péril des milliers de civils et aggraver la crise humanitaire déjà dévastatrice que traverse le Soudan.


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© Nations Unies -
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