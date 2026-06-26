Ukraine : les humanitaires deviennent à leur tour des cibles de guerre

Ils ont pour mission de venir en aide aux victimes. De plus en plus, ils ont eux-mêmes besoin d’être secourus. Deux employés de l'ONG Norwegian People’s Aid ont été tués mercredi dans une attaque dans la région ukrainienne de Kherson, tandis que quatre de leurs collègues ont été blessés, a annoncé jeudi l'ONU, qui dénonce une nouvelle frappe contre des travailleurs humanitaires.



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