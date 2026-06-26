L’ONU veut planter de nouvelles graines de paix dans un monde en guerre

Alors que le monde connaît le plus grand nombre de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé jeudi à renforcer et réinventer les efforts de consolidation de la paix pour répondre aux crises actuelles.



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