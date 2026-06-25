États du Golfe : Les travailleurs migrants peu protégés contre la chaleur

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des ouvriers du bâtiment sur un chantier à Doha, au Qatar, le 16 novembre 2022. De nombreux ouvriers sur les chantiers des pays du golfe Persique sont des travailleurs migrants. © 2022 ddp images via AP Photo (Beyrouth, 23 juin 2026) – Les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG, ou GCC en anglais) exposent les travailleurs migrants à un nouvel été meurtrier sans leur offrir de mesures adéquates de santé et de sécurité au travail, alors que les températures atteignent des niveaux dangereux, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les travailleurs…



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