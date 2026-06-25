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Monde. Les organes de l’ONU chargés de la lutte contre la drogue doivent prendre des mesures contre le recours illégal à la peine de mort pour les infractions à la législation sur les stupéfiants

par Amnesty International
L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et la Commission des stupéfiants (CND) doivent prendre des mesures d’urgence, condamner le recours illégal à la peine de mort pour les infractions liées à la législation sur les stupéfiants et collaborer avec les États membres de l’ONU en vue d’abolir définitivement ce châtiment […] The post Monde. Les organes de l’ONU chargés de la lutte contre la drogue doivent prendre des mesures contre le recours illégal à la peine de mort pour les infractions à la législation sur les stupéfiants appeared first on Amnesty International. ]]>


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