Feux de forêt, mégafeux : comment mieux prévoir leur propagation et limiter les risques ?
par Marcos Rodrigues Mimbrero, Profesor Titular en Análisis Geográfico Regional, Universidad de Zaragoza; AXA Research Fund
Jorge Félez Bernal, Assistant researcher, Université de Concepcion
Étudier les feux passés permet de détecter les points chauds thermiques plus rapidement, pour orienter plus efficacement les équipes d’urgence, la restauration et l’aménagement du territoire.
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- jeudi 25 juin 2026