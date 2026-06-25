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Comment la « nouvelle norme » de l’été 2026 met à l’épreuve la résilience climatique de l’Europe

par Júlia de Freitas Sampaio, Postdoctoral researcher, University of Luxembourg
Alors que les Européens suffoquent sous une vague de chaleur sans précédent, il y a urgence à prendre des mesures coordonnées au plus haut niveau.La Conversation


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