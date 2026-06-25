États-Unis : Hausse du nombre de décès de personnes détenues par ICE sous Trump

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les silhouettes de deux personnes détenues par l’agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE) étaient visibles derrière une fenêtre du centre de détention de Delaney Hall, à Newark (New Jersey), le 26 mai 2026. © 2026 Adam Gray/Getty Images 52 personnes détenues par l’agence ICE (Immigration and Customs Enforcement) sont décédées au cours des 500 premiers jours du second mandat du président Trump, ce qui reflète une forte hausse du taux de mortalité. L’agence ICE limite si fortement les informations qu’elle fournit au Congrès, aux familles et au public…



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