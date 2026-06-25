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Burundi–Mali : comment les régimes autoritaires se maintiennent au pouvoir par la fabrique de l’ennemi

par Alène Ngarura Kaneza, doctorante, Université Libre de Bruxelles (ULB)
La comparaison révèle la robustesse d'une logique commune à des régimes qui ont fait de leurs ennemis non pas un fardeau, mais leur fondation.La Conversation


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