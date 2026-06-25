RDC. Il faut que les autorités cessent de soutenir un groupe armé soupçonné de crimes de guerre

par Amnesty International

Un groupe armé soutenu par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) a tué et torturé des civil·e·s, pillé des biens et enlevé des femmes, les réduisant à l’état d’esclaves sexuelles dans le territoire de Rutshuru, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré Amnesty International ce 25 juin. Le […] The post RDC. Il faut que les autorités cessent de soutenir un groupe armé soupçonné de crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



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