Tony Mazzocchi, le syndicaliste oublié qui pensa la transition juste
par Yanis Rihi, Doctorant en économie politique du développement, Université Paris-Saclay
Qui se souvient de Tony Mazzocchi ? En refusant d’opposer emplois et exigences environnementales, ce syndicaliste new-yorkais conceptualisa l’idée de transition juste abondamment reprise aujourd’hui, même à la COP30, par exemple. Dans ses actions, le militant syndical a lié étroitement les combats environnementaux aux enjeux sociaux et sanitaires, mais également aux luttes contre le racisme et le sexisme.
L’idée de « transition juste » est désormais omniprésente.…
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- jeudi 25 juin 2026