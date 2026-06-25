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Tony Mazzocchi, le syndicaliste oublié qui pensa la transition juste

par Yanis Rihi, Doctorant en économie politique du développement, Université Paris-Saclay
Qui se souvient de Tony Mazzocchi ? En refusant d’opposer emplois et exigences environnementales, ce syndicaliste new-yorkais conceptualisa l’idée de transition juste abondamment reprise aujourd’hui, même à la COP30, par exemple. Dans ses actions, le militant syndical a lié étroitement les combats environnementaux aux enjeux sociaux et sanitaires, mais également aux luttes contre le racisme et le sexisme.

L’idée de « transition juste » est désormais omniprésente.…La Conversation


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