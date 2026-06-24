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Observatoire des droits humains

Les enfants, nouvelles cibles des guerres contemporaines

Salles de classe, maternités, terrains de jeu et hôpitaux se transforment de plus en plus en champs de bataille. Pour les Nations Unies, les enfants ne sont plus seulement les victimes collatérales des guerres : ils sont devenus l’une des principales cibles des belligérants.


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© Nations Unies -
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