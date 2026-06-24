Soudan : l’escalade des violences à El Obeid menace l’aide et accroît le risque d’épidémies

Dans la région du Kordofan, au Soudan, la détérioration de la situation sécuritaire à El Obeid prive les populations de soins et d’une aide humanitaire indispensables, ont alerté mercredi des agences des Nations Unies. Elles avertissent que la poursuite des violences, qui entrave l’accès humanitaire, aggrave les risques de malnutrition et de maladies, en particulier pour les femmes et les enfants.



Lire l'article complet