Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Algérie. Les autorités continuent de manquer à leur devoir envers les victimes de violences liées au genre, 22 ans après s’être engagées à créer des centres nationaux d’accueil

par Amnesty International
Vingt-deux ans après l’engagement pris par le gouvernement de mettre en place un réseau national de centres d’accueil pour protéger les femmes victimes de violences en Algérie, trois seulement ont officiellement ouvert leurs portes, privant ainsi des victimes à travers tout le pays d’un accès suffisant à la protection. En outre, des inquiétudes persistent quant […] The post Algérie. Les autorités continuent de manquer à leur devoir envers les victimes de violences liées au genre, 22 ans après s’être engagées à créer des centres nationaux d’accueil appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ces filles sur qui tout repose dans le cadre de la politique de l'enfant unique en Chine
~ Haïti: au Port-au-Prince et dans d'autres grandes villes, fuir ne suffit plus
~ « Heated Rivalry », la romance gay qui réenchante l’imaginaire érotique des femmes hétérosexuelles
~ Microbiotes : le lien invisible entre agriculture, alimentation et santé
~ Coupe du monde de football 2026 : faut-il craindre une hausse des violences envers les femmes ?
~ La démocratie en recul face à la poussée des autoritarismes
~ Le boycott académique contre Israël est minoritaire et traduit l’émergence de nouvelles normes académiques
~ Désinformation en santé : pourquoi les IA conversationnelles doivent entrer dans le débat
~ Une athlète, un accident, une voix
~ Le commerce mondial devient une arme : comment les économies africaines peuvent-elles se protéger ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter