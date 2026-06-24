Algérie. Les autorités continuent de manquer à leur devoir envers les victimes de violences liées au genre, 22 ans après s’être engagées à créer des centres nationaux d’accueil

par Amnesty International

Vingt-deux ans après l’engagement pris par le gouvernement de mettre en place un réseau national de centres d’accueil pour protéger les femmes victimes de violences en Algérie, trois seulement ont officiellement ouvert leurs portes, privant ainsi des victimes à travers tout le pays d’un accès suffisant à la protection. En outre, des inquiétudes persistent quant […] The post Algérie. Les autorités continuent de manquer à leur devoir envers les victimes de violences liées au genre, 22 ans après s’être engagées à créer des centres nationaux d’accueil appeared first on Amnesty International.…



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