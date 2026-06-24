Coupe du monde de football 2026 : faut-il craindre une hausse des violences envers les femmes ?
par Allane Madanamoothoo, Associate Professor of Law, EDC Paris Business School
Plusieurs études montrent que les grands événements sportifs internationaux s’accompagnent souvent d’une hausse des violences conjugales. Le format élargi du Mondial 2026 – qui concerne plus d’équipes nationales et génère plus de matchs, donc plus de retransmissions susceptibles de provoquer des consommations d’alcool excessives, propices aux violences domestiques – pourrait accentuer ce phénomène. Face à ce risque, associations et autorités de plusieurs pays ont multiplié les campagnes de sensibilisation et les dispositifs d’aide aux victimes de violences conjugales et, au-delà, aux supportrices…
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- mercredi 24 juin 2026