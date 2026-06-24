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Observatoire des droits humains

La démocratie en recul face à la poussée des autoritarismes

par Pierre-Yves Hénin, Professeur émérite en économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Partout ou presque, l’autoritarisme gagne du terrain, sous une forme spécifique mêlant nationalisme sourcilleux et capitalisme débridé. Enquête sur un modèle qui défie ouvertement les démocraties libérales.La Conversation


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