Le boycott académique contre Israël est minoritaire et traduit l’émergence de nouvelles normes académiques
par Éric Muraille, Biologiste, Immunologiste. Directeur de recherches au FNRS, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Joël Kotek, Politiste, Université Libre de Bruxelles (ULB)
De l’Allemagne de l’après-Première Guerre mondiale à l’Afrique du Sud de l’apartheid, les boycotts académiques ont jalonné l’histoire contemporaine. Le cas israélien ravive aujourd’hui les interrogations sur leur légitimité et leur efficacité.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 24 juin 2026