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Observatoire des droits humains

Désinformation en santé : pourquoi les IA conversationnelles doivent entrer dans le débat

par Karen Nuvoli, Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université de Lorraine | Centre de Recherche sur les Médiations (Crem, UR 3476), Université de Lorraine
Gilbert Faure, PU-PH. Professeur des Universités Emérite
Entre désinformation sur les réseaux sociaux et essor des agents conversationnels en santé, les pratiques d’accès à l’information évoluent rapidement. Comment aider les citoyens à démêler le vrai du faux ?La Conversation


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