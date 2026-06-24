Désinformation en santé : pourquoi les IA conversationnelles doivent entrer dans le débat
par Karen Nuvoli, Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université de Lorraine | Centre de Recherche sur les Médiations (Crem, UR 3476), Université de Lorraine
Gilbert Faure, PU-PH. Professeur des Universités Emérite
Entre désinformation sur les réseaux sociaux et essor des agents conversationnels en santé, les pratiques d’accès à l’information évoluent rapidement. Comment aider les citoyens à démêler le vrai du faux ?
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- mercredi 24 juin 2026