Désinformation en santé : pourquoi les IA conversationnelles doivent entrer dans le débat

par Karen Nuvoli, Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université de Lorraine | Centre de Recherche sur les Médiations (Crem, UR 3476), Université de Lorraine

Gilbert Faure, PU-PH. Professeur des Universités Emérite