Détroit d’Ormuz : l’ONU lance l’évacuation de milliers de marins bloqués

Après des mois d’incertitude et de tensions dans le golfe Persique, l’Organisation maritime internationale (OMI) a annoncé mardi le lancement d’une vaste opération pour permettre l’évacuation de plus de 11 000 marins bloqués dans la région, à la suite de l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran.



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