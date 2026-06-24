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Une athlète, un accident, une voix

Petite fille, elle se dit très timide. On la met souvent à l’écart, les garçons affirmant être « plus forts et plus intelligents ». Personne, sauf sa famille, ne croit en elle. Elle devra se battre pour se faire une place dans le sport comme dans la vie.


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