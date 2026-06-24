Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le commerce mondial devient une arme : comment les économies africaines peuvent-elles se protéger ?

par Jonathan Munemo, Professor of Economics, Salisbury University

« Aujourd’hui, tout le monde reconnaît que le commerce est autant une question de sécurité qu’une question économique. »

C'est ce qu'a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, en février 2026, lors d'un discours prononcé à la Conférence de Munich sur la sécurité.

Même si elle parlait de l’Europe, ses propos résonnent fortement…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Chine, épicentre industriel et scientifique de l’énergie solaire
~ Vous perdez vos mots ? C’est tout à fait normal !
~ Cameroun : La promesse non tenue de réduire les violences basées sur le genre
~ Comment peut-on faire de la science avec et pour la société ? Ce que révèle une enquête au cœur des collectifs
~ « L’arc de Trump » : une glorification des États-Unis… et surtout de leur président actuel
~ Climat : le chef de l’ONU dévoile sa feuille de route pour sortir des énergies fossiles
~ Ebola en RDC : l’épidémie gagne du terrain, la faim s’aggrave
~ Crise climatique : le Secrétaire général de l’ONU présente un plan d’action pour la transition vers les énergies propres
~ La France devrait-elle s’inspirer du modèle démocratique suisse ?
~ Tirage au sort, assemblées citoyennes, remplacement du Sénat : les Français veulent de l’innovation démocratique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter