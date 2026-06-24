La Chine, épicentre industriel et scientifique de l’énergie solaire

par Laëtitia Guilhot, Maître de conférences HDR en sciences économiques, Université Grenoble Alpes (UGA)

André Meunié, Enseignant-chercheur en économie du développement et de l'environnement, Université de Bordeaux

Guillaume Wantz, Professeur des Universités, Université de Bordeaux

Marina Flamand, Chercheuse en économie de l'innovation, Université de Bordeaux

Pierre Berthaud, Maître de conférences HDR en économie, Université Grenoble Alpes (UGA)