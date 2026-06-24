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Observatoire des droits humains

La Chine, épicentre industriel et scientifique de l’énergie solaire

par Laëtitia Guilhot, Maître de conférences HDR en sciences économiques, Université Grenoble Alpes (UGA)
André Meunié, Enseignant-chercheur en économie du développement et de l'environnement, Université de Bordeaux
Guillaume Wantz, Professeur des Universités, Université de Bordeaux
Marina Flamand, Chercheuse en économie de l'innovation, Université de Bordeaux
Pierre Berthaud, Maître de conférences HDR en économie, Université Grenoble Alpes (UGA)
Il n’y a pas si longtemps, la Chine était vue comme l’« usine du monde », où les industries étaient délocalisées. Petit à petit, son statut change. Aujourd’hui, la Chine est aussi une usine à innovations.La Conversation


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