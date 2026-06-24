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Observatoire des droits humains

Cameroun : La promesse non tenue de réduire les violences basées sur le genre

par Human Rights Watch
Click to expand Image © 2026 Diana Ejaita pour Human Rights Watch Les femmes et les filles au Cameroun sont confrontées à des violences domestiques et à une discrimination de genre continues, sans véritable protection ni accès à la justice.Les inégalités de genre systémiques enracinées, les lois discriminatoires et la faiblesse des institutions, exacerbées par le sous-investissement chronique dans la prévention et le soutien aux survivantes, alimentent les violences. Le gouvernement devrait d’urgence réformer les lois discriminatoires sur la famille, actualiser et adopter le Code…


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© Human Rights Watch -
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