Une action internationale ferme est essentielle pour mettre un terme aux atrocités au Soudan

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes soudanaises priaient pour les victimes d'une frappe de drone à El-Obeid, dans l'État du Kordofan du Nord, au Soudan, le 12 janvier 2026. Les Forces de soutien rapide (FSR) étaient suspectées d’avoir mené cette attaque, parmi d'autres. © 2026 El Tayeb Siddig/Reuters Le 20 juin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a signalé un « risque imminent d’atrocités de masse » à El-Obeid, la capitale de l’État du Kordofan du Nord, dans l’ouest du Soudan ; cette région est depuis des mois l’épicentre de combats acharnés entre les Forces de soutien…



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