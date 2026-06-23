Centrafrique : le délicat transfert de la sécurité à l'État

La République centrafricaine n'est plus le pays qu'elle était il y a quelques années. Les grandes offensives rebelles qui menaçaient la capitale Bangui semblent révolues, les institutions fonctionnent de nouveau et les élections se succèdent sans replonger le pays dans les cycles de violence du passé.



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