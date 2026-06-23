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Observatoire des droits humains

L’ONU dénonce le recours généralisé et brutal à la violence sexuelle au Soudan

Les violences sexuelles sont systématiquement utilisées comme tactique pour terroriser et traumatiser la population civile au Soudan, dénonce un nouveau rapport de l'ONU, qui constate que ces violences ont accompagné l’extension géographique du conflit dans ce pays, ainsi que les déplacements de population. 


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© Nations Unies -
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