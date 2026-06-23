Sécurité humaine : six initiatives récompensées pour leur réponse à des crises imbriquées

Conflits, changement climatique, déplacements forcés, crises sanitaires, insécurité alimentaire : alors que les risques auxquels sont confrontées les populations se renforcent de plus en plus mutuellement et que les ressources se resserrent, les Nations Unies ont décerné lundi les premiers Prix de la sécurité humaine à six initiatives qui cherchent à répondre à ces défis de manière intégrée.



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