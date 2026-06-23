Le rôle des ressources humaines est-il d’aider les employés ? Voici ce que les jeunes professionnels doivent savoir
par Jason Walker, Program Director & Associate Professor Master of Psychology Health and Wellness & Master of Industrial-Organizational Psychology, Adler University
Les jeunes professionnels pensent souvent que les RH jouent le rôle de médiateur neutre chargé de résoudre les conflits sur le lieu de travail. Mais ça n’est pas le cas.
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- mardi 23 juin 2026