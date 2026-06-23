Le Conseil de sécurité entend mettre fin à l'impunité des attaques contre les Casques bleus

Les Casques bleus tombés en mission sont célébrés chaque année. Mais après les minutes de silence, les enquêtes piétinent souvent et les responsables échappent à la justice. Mardi, le Conseil de sécurité a décidé de s'attaquer à cette mécanique de l'impunité en adoptant à l'unanimité une résolution destinée à transformer les condamnations de principe en obligation de rendre des comptes.



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