EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la République centrafricaine

Le Conseil de sécurité se réunit, mardi matin, sur la situation en République centrafricaine, en présence de la cheffe de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, Valentine Rugwabiza. Suivez les discussions en direct grâce à l’équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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