« Je vais engager un tueur à gages » : la toxicité de nature criminelle dans les jeux vidéo en ligne
par Thomas Burelli, Professeur en droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (Canada), membre du Conseil scientifique de la Fondation France Libertés, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Gabriel Cadieux, PhD student in law, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Dans le jeu vidéo League of Legends, insultes haineuses et menaces de mort sont monnaie courante, mais Riot Games tarde à sévir.
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- mardi 23 juin 2026