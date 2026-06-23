« Je vais engager un tueur à gages » : la toxicité de nature criminelle dans les jeux vidéo en ligne

par Thomas Burelli, Professeur en droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (Canada), membre du Conseil scientifique de la Fondation France Libertés, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Gabriel Cadieux, PhD student in law, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa