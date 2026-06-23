Faut-il vraiment arrêter de labourer les champs ?

par Lionel Alletto, Directeur de recherche en agronomie, Inrae

Fabien Ferchaud, Ingénieur de recherche en agronomie et science du sol, Inrae

Gwenaëlle Lashermes, directrice de recherche sur les cycles du carbone et de l'azote en agriculture, Inrae

Nicolas Munier-Jolain, Agronome de la transition agroécologique et de la réduction d'usage de pesticides, Inrae