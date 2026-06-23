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Observatoire des droits humains

Faut-il vraiment arrêter de labourer les champs ?

par Lionel Alletto, Directeur de recherche en agronomie, Inrae
Fabien Ferchaud, Ingénieur de recherche en agronomie et science du sol, Inrae
Gwenaëlle Lashermes, directrice de recherche sur les cycles du carbone et de l'azote en agriculture, Inrae
Nicolas Munier-Jolain, Agronome de la transition agroécologique et de la réduction d'usage de pesticides, Inrae
Longtemps indissociables de l’agriculture même, le labour et les activités de travail du sol sont aujourd’hui remis en question. Réduire ou arrêter de labourer serait ainsi bénéfique pour la structure des sols, la biodiversité et même pour le climat. Mais ces bienfaits sont-ils tous certains ? Ne sont-ils pas également contrebalancés par d’autres dommages ? Une équipe d’agronomes tâche de faire le point.

Sous l’Ancien Régime, les mots laboureur et paysan étaient presque synonymes. Ce n’est pas un hasard : cultiver la terre signifiait d’abord la…La Conversation


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